شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لمسلسل The Mandalorian قبل عرض الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الشائعات عن بدء عمل شبكة ديزنى المنتجة لمسلسل The Mandalorian، على موسم ثالث للعمل، وذلك قبل عرض الموسم الثانى، حيث إنه كانت انتهت الشبكة من تصويرالموسم الجديد، لكن تم وقف أعمال المونتاج بسبب فيروس كورونان، ولكن إلى الآلم تؤكد ديزنى أو تنفى الخبر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما تظهر الممثلة العالمية جيمي لي كيرتس، فى الموسم الثانى من مسلسل حرب النجوم، The Mandalorian، الذى يعرض على شبكة ديزنى بلس، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وانتهى العمل من الموسم الثانى بالفعل، لكن أبقى العاملون على السلسلة أمر انضمام كيرتس سرًا، وذلك لعدم كشف أى معلومات عن دورها فى الموسم الجديد.

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وقررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثانٍ، بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير، ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.

كما أعلنت شبكة ديزنى + عن طرحها فيلم National Treasure، بداية من 30 أبريل المقبل، ويعد هذا العمل من أكثر الأعمال المحبوبة لدى الكثيرين، الذين شعروا بخيبة أمل بعدم طرح العمل مع بداية عمل المنصة فى نوفمبر الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "comicbook"، إلا أن الشبكة أبرمت صفقة مع نيتفلكس لـ طرح السلسلة على منصتها.