شخص واحد يتابعه توم هانكس على إنستجرام.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أكثر من 9 ملايين شخص يهتمون بما ينشره النجم العالمي توم هالنكس بموقع "إنستجرام"، لكن هانكس يتابع زوجته ريتا ويلسون فقط.

ريتا ويلسون التي يتابعها مليون شخص بموقع إنستجرام، تتابع توم هانكس و196 آخرين منهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وديمي مور وجينفير إنستون، وغيرهم.

كان النجم العالمى توم هانكس قد كشف إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا في شهر مارس الماضي، وخضع للحجر الصحي ثم أعلن شفائه وخضوعه للحجر الصحي في منزله في أستراليا، ثم عاد للولايات المتحدة.

هانكس الذي تزوج من ريتا ويلسون في سنة 1988 حتى الآن، يعتبر من أنجح الأزواج في الوسط الفني، يسعي دائما للحديث عن ريتا ودورها في حياته، وتعتبر قصة الحب بينهما واحدة من القصص الملهمة حول العالم.

