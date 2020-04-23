خاص| تعرف على ملامح أولى حلقات "خيانة عهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت القنوات المقرر عرض مسلسل "خيانة عهد" على شاشاتها، والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، إذ حددت قناة الحياة، السادسة والنصف مساءً لعرضه، ويعرض على شاشة (سي بي سي)، 11 مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة والنصف صباحًا، أما الإعادة الثانية في الثانية عشر والربع ظهرًا.

السيناريست محمد أبوالسعد (المشارك في كتابة المسلسل)، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "العمل يبدأ بالتعرف على شخصية (عهد_يسرا)، وأسرتها ومنهم إخوتها، حلا شيحة، وخالد سرحان، إلى جانب التعرف على دواخل ونفسيات الشخصيات التي حولها، وعلاقتها بهم".

وأضاف: "أوضح هنا، عدم صحة ما تردد بشأن إهمال (عهد)، لنجلها بالمسلسل (خالد أنور)، هو السبب في ظهوره مدمنًا للمخدرات، بالعكس هي ترعاه جيدًا، ورغم ذلك يصبح مدمنًا بالفعل، وأضيف هنا أيضا أنها نشأت في أسرة تنتمي للطبقة المتوسطة، كما نشر؛ لأنها تنتمي لطبقة لديها أموال، ولديها مصنع للملابس".

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر.