فيلم روائي عن حياة المغنية الأمريكية الراحلة ويتني هيوستن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

تعود ويتني هيوستن إلى الشاشة الكبيرة في فيلم روائي طويل عن حياة المغنية الأمريكية التي صعدت إلى قمة الشهرة ولكنها انتهت بإدمان المخدرات ومأساة كبيرة.

وقال المنتجون، إن الفيلم سيحمل اسم إحدى أشهر أغاني هيوستن "أريد أن أرقص مع شخص ما".

ووصفوا الفيلم بأنه "احتفاء بهيج مثير للعواطف والشجون" بحياة وموسيقى هيوستن، لكنهم أضافوا أنه سيكون "صريحا جدا بشأن ثمن النجومية الفائقة".

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وغرقت هيوستن وهي في 48 من العمر في حوض الاستحمام في فندق في بيفرلي هيلز عام 2012 عشية حفل توزيع جوائز جرامي بعد تناول جرعة من الكوكايين، وخاضت هيوستن معركة مع إدمان المخدرات استمرت سنوات.

وشاركت هيوستن في بطولة فيلم الإثارة الرومانسي "الحارس الخاص" عام 1992 وقدمت العديد من الأفلام الأخرى، ومنذ وفاتها، كانت المغنية الفائزة بجائزة جرامي ست مرات موضوعا لعدة أفلام وثائقية ولكن الفيلم الروائي هو أول نسخة معتمدة عن قصة حياتها.

وقال المنتجون في بيان إن كاتب السيناريو أنتوني مكارتن الذي كتب فيلم "بوهيميان رابسودي"، سيضع سيناريو الفيلم بينما تجري مفاوضات في مرحلة متقدمة مع المخرجة ستيلا ميجي لإخراج الفيلم.