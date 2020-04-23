تعرف على هدية توم هانكس لطفل اسمه كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

ذكرت شبكات تلفزيون أسترالية، أن نجم هوليوود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية كورونا إلى صبي أسترالي كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

وكتب كورونا دي فريس (ثماني سنوات)، من جولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية إلى هانكس الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في المنتجع الأسترالي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير، مضيفا أنه يحب اسمه لكن أناسا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا وهو ما سبب له الحزن والغضب.

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ورد هانكس، الحائز على جائزتي أوسكار، على الصبي قائلا : "هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا".

وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه: "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد عليّ.

وختم هانكس خطابه قائلا : "أصبح لديك صديق .. أنا".