أحمد حلمي يهنئ الجمهور بشهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: هنأ الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وغرد "حلمي"، بصورة له عبر الموقع وعلق عليها: "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم". Advertisements ويشارك أحمد حلمي في رمضان 2020، بالمسلسل الإذاعي "لف وإرجع تاني"، المقرر إذاعته في تمام الثالثة والنصف عصرا، على راديو النيل. المسلسل بطولة هنا الزاهد، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، سلوى عثمان، حسام داغر، ومن تأليف مجدي الكدش، وإخراج علاء خلف.

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