رغم ظروف العزل المنزلي.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

شاركت الفنانة روجينا جمهورها في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت روجينا صور من عيد الميلاد عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" لابنتها مع كعكة الاحتفال. "انستجرام" لابنتها مع كعكة الاحتفال. يذكر أن روجينا تشارك في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "البرنس" مع مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم "محمد رمضان، نور، وسلوي عثمان، ومحمد علاء، وأحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وإنعام الجريتلي، وأحمد فهيم، وعبدالحميد سند، وحمدي هيكل، ومحمد مهران،"، ومن تأليف وإخراج:محمد سامي. أبرزهم "محمد رمضان، نور، وسلوي عثمان، ومحمد علاء، وأحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وإنعام الجريتلي، وأحمد فهيم، وعبدالحميد سند، وحمدي هيكل، ومحمد مهران،"، ومن تأليف وإخراج:محمد سامي.

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