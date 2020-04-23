مدحت العدل يعلق علي إدارة مصر لأزمة كورونا

قال الدكتور مدحت العدل، إن مصر والدول العربية أكثر تحضرًا من الدول الأخرى بدليل الرسائل المتبادلة بينهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وأشاد العدل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد بإدارة مصر لأزمةفيروس كورونا قائلًا: إدارة عظيمة ورائعة ويبقى أعمى أو مجحف أو مغرض من ينكر نجاح مصر في إدارة أزمتي كورونا والأمطار، مردفًا مازلنا في مرحلة خطر وربنا ساترها معانا.
وتابع مدحت العدل، قائلًا: قضيت شم النسيم في البيت مع عائلتي الصغيرة ولأول مرة في حياتي لا أجتمع مع عائلة العدل خلال احتفالية شم النسيم، هذا وقت العلماء والأطباء يجب الالتزام بقرارات الدولة.
وأشار إلى أن فرض حظر التجول من المغرب إلى الفجر خلال شهر رمضان أفضل خيار لمنع التجمعات العائلية.
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