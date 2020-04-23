نوال الزغبي: تربطني علاقة صداقة بـ وائل كفوري تصل لحد التغزل

كشفت الفنانة نوال الزعبي، عن أنها تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان وائل كفوري، تصل إلى حد التغزل بها، وهى أيضًا تتغزل به.
وتابعت نوال قائلة: لا يوجد شئ بيني وبين وائل كفوري أنا اتغزل فيه وهو يتغزل فيا لكن فيإطار الصداقة.
وأضافت الزغبي، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لا تفكر فى الأرتباط خلال المرحلة الراهنة، ولكن في حال وجدت الشخص
وتعليقًا على الأغانى الخارجة، قالت الفنانة نوال الزغبي: الوطن العربي ذوقه راقي في الفن وسماع الأغاني والموسيقى، مشيرة أنها مع الفن الراقي المهذب وضد الأعمال البذيئة.
وعن تفشى جائحة كورونا، وتغير السلوك البشري، قالت الفنانة نوال الزغبي: أول شهر طلعت أفضل ما فينا ولكن الثانى طلعت أقبح ما فينا.
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