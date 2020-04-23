فيديو.. طرح حفل تامر عاشور في جدة على يوتيوب

في ظل أجواء العزل المنزلي، تم طرح حفل الفنان تامر عاشور على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، للساهمة في الترفيه عن المشاهدين وتشجيعهم على الالتزام بمنازلهم تبعاً للإجراءات لوقائية للحد من انتشار الوباء.
أقيم الحفل في مطلع عام 2020، في مدينة جدة ضمن فعاليات الاحتفالات التي نظمتهاوزارة الترفيه السعودية، وشارك فيها العديد من مطربي الوطن العربي ومنطقة الخليج.
شهد الحفل حضور كامل العدد من محبي تامر من مختلف الجنسيات العربية، وقدم مجموعة غنائية مميزة من آخر ألبوماته "أيام"، بالإضافة إلى بعض أغنياته
وفي نفس السياق أحيا عاشور حفل غنائي "أون لاين" الشهر الماضي، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وحصلت على المركز الأول في محركات البحث المختلفة، واستمرت لمدة ساعتين، وقدم تامر مجموعة غنائية بناء على طلب جماهيره الذين تطلبوها من خلال تعليقاتهم عبر تقنية "يتيوب لايف".
شاهد الحفل من هنا
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