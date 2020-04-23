قالت الفنانة نوال الزعبي، إن المرأة كائن حساس وحنون وعاطفى، وحال تعرضها للعنف تتصدى بقوة أن كانت شخصيتها قوية، معربة عن أنها ضد العنف الأسري على الإطلاق.
وتابعت نوال قائلة: المرأة القوية ترفض القمع والعنف والذل وأنا فضلت فى الخلاف الأسرى لمدة 12 عام حتى تمكنتمن الإنفصال .. أنا الآن امرأة مطلقة رسمية.
وأضافت الزغبي، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها فى بداية الأمر أثرت المشاكل الأسرية عليها ولكنها تمكنت منالتغلب عليها والاستمرار فى حياتها الفنية والاستمرار ، مشيرة إلى أنها لجأت للفاتيكان من أجل الحصول على الطلاق من زوجها.
وردًا على سؤال مقدم البرنامج بشأن تفكيرها فى الزواج مرة أخرى، قالت نوال الزغبي: اللي يتجوز أول مرة لا يفكر بها مرة أخرى.. معى الآن أبنان فى سن الـ18 عامًا لو أنا بحكى مع رجل في الشغل يغيرون علي.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبى: اللي يتجوز مرة ميفكرش فيها تاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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