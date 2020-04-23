نوال الزغبي: أطبق العزل المنزلي والسجن بالمنزل أفضل من الموت

قالت الفنانة نوال الزعبي، إنها ملتزمة بالحجر المنزلي منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد19، ولأجل الحفاظ على صحتها وصحة من تحب.

وتابعت نوال قائلة: لم أخرج إلا مرة واحدة للاستديو فقط، لأن الجلوس في المنزل أفضل من المستشفى أو أن نفقد من نحب.

وأضافت الزغبى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة،

الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الالتزام يحافظ على الشخص وعائلته والمجتمع كافة، كون هذا الفيروس القاتل ينتشر بشكل مخيف وكبير، ويفتك بالبشر بطريقة مخيفة.

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وأشارت الزغبي، إلى أن الغاضبين من الحجر المنزلى ويعتبروه سجنًا عليهم أن يعلموا

أن الجلوس فى المنزل أفضل من الموت أو دخول المستشفى.

وتابعت نوال قائلة:أيهما أفضل السجن المنزلى ولا فى المستشفى، أو أن تفقد عزيز لك.

ولفتت الفنانة نوال الزغبي، إلى تشغل وقتها خلال تواجدها بالمنزل عبر تواصلها مع أسرتها والقيام ببعض الأنشطة المنزلية مثل الطهى وغيره، وتابعت: ما يردد أنه يا أما هيموت بالكورونا أو من الجوع، مخطئ، ويجب أن يتعامل مع الأزمة .. إن لم نتصدى للفيروس سيقضى علينا.