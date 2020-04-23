عفاف راضي : شعاري في زمن الكورونا وحدى قاعدة بالبيت

قالت الفنانة عفاف راضي، إنها ترفع شعار وحدي قاعدة في البيت، خلال تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتلتزم بتعليمات الحجر المنزلي منذ بداية الجائحة.

وتابعت عفاف قائلة: أنا مش بخرج إلا للشديد القوى وشعارى فى ظل كورونا وحدي قاعدة في البيت.

وأضافت عفاف راضي، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل

الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أغنيتها الشهيرة وحدي قاعدة في البيت، رفضتها في بداية الأمر عندما عرضها عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ولكنه فى نهاية الأمر أقتنعت وحققت الأغنية نجاح كبير.

Advertisements

وتابعت عفاف قائلة: بليغ حمدي كان يستطيع عمل أغنية كل

يوم وهو أستاذ فى الأغانى الرومانسية والشعبية.

وأشارت عفاف راضي، إلى أن فترة العزل المنزلى فرصة سانحة للمصريين لكى يتقربوا أكثر إلى عائلاتهم أكثر، وتابعت: قعدة البيت جميلة جدًا وأنا من عشاق الجلوس فى البيت.

وخصت الفنانة عفاف راضي، التليفزيون المصرى، بمجموعة من الأدعية الدينية، والتى ستذاع تباعاً خلال الشهر الكريم، معربة عن سعادتها تجاه التطوير الذى تم فى التليفزيون المصرى، وعادة شاشة ماسبيرو كما كانت فى السابق.