علاء زلزلي يبعث التفاؤل بـ "بكرا الجايي أحلى"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​علاء زلزلي​ اغنيته الجديدة "​بكرا الجايي أحلى​ " التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو ولحنها علاء زلزلي وتوزيع نادر زلزلي.

وبعث علاء من خلال اغنيته التفاؤل والأمل وحثّ على الإيجابية، وقد ظهر في الكليب عدد من الوجوه المعروفة.

الجدير ذكره ان علاء زلزلي كشف مؤخرا في حديث خاص مع موقع الخليج 365، الى انه يتحضر حاليا لعدة مشاريع فنية مقبلة قائلا: "اقوم بجلسة تصوير جديدة مع ديفيد عبد الله واستعد لتصوير فيديو كليب جديد مع المخرج فادي حداد، ولإطلاق الالبوم في دبي ومصر أيضا".

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