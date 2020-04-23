جوزيف عطية يُطلق "الناس بواب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ اغنية "​الناس بواب​" من مسلسل "​الساحر​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات علي المولى وتوزيع والحان فادي مارديني.

الجدير ذكره ان مسلسل "الساحر" من بطولة الممثل السوري ​عابد فهد​ والممثلة اللبنانية ​ستيفاني صليبا​، وسيعرض على قناة "أبو ظبي"، يدور حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.

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