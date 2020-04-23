ميرنا وليد - بيروت - حسمت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ كل الأحاديث حول حقيقة زواجها سراً من رجل أعمال إماراتي، مؤكدة أن هذا الموضوع غير صحيح، وأنها لم تتزوّج لا في سر ولا في العلن.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية: "ياما زوجوني.. مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم"

وتابعت لجين: "خليهم يستمروا.. زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز وأنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت".

من ناحية أخرى، تحدثت لجين عن عمليات التجميل التي خضعت لها، قائلة: "من غير مبالغة.. ما في امرأة أو حتى رجل ما خضعوا لهذه العمليات.. 40% من الرجال يلجؤون لعمليات التجميل، ولكن يجب الذهاب للطبيب الأمين وليس التجاري، ولذلك أنا لست ضد عمليات التجميل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة زواج لجين عمران سراً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.