مي حريري برسالة لشيرين عبد الوهاب..والأخيرة ترد

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ وزوجها الفنان المصري حسام حبيب.

وكتبت مي على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "حبيبتي شيرين ، ينعاد عليكي وعلى حسام بالصحة والعافية والله يخليكن لبعض ويحميلك ولادك .. وإن شاء الله عطول منشوفك متألقة .. بحبك".

بدورها ردّت شيرين عبد الوهاب على تهنئة مي حريري بالقول: "شكراً حبيبتي على ذوقك وشكراً إنك فاكراني أنا وعيلتي وكل سنة وإنتي بخير".

الجدير ذكره ان شيرين عادت مؤخرا لاستخدام حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

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