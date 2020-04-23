ميرنا وليد - بيروت - أرسلت إبنة الممثلة السورية ​جيني إسبر​، مجموعة من الصور لوالدتها، والتي ارتدت فيها نظارات كانت قد ارتدتها جيني في أحد أجزاء مسلسل "صبايا".

جيني نشرت هذه الصورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت تعليقاً ورد فيه:"ساندي حبت تعبرلي أديه اشتاقتلي بطريقتا لبست نظارتي وبعتتلي صور... وسألتني بأي جزء من ​مسلسل صبايا​ كنتي لابستيون".

وحزّرت جيني متابعيها ودعتهم لمعرفة في أي جزء تحديداً ارتدت هذه النظارات، فكتبت :"انا حزرت..ورح وجه السؤال لكل متابعي مسلسل صبايا بأي جزء من صبايا كنت لابستون؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقة المميّزة عبرت إبنة جيني إسبر عن إشتياقها لها..بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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