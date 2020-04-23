ريهانا تنفي الشائعات وتُكذّب والدها

ميرنا وليد - بيروت - اشار مصدر مقرّب من النجمة العالمية ​ريهانا​ انها لم ترسل جهاز تنفس اصطناعي لوالدها كما افادت بعض وسائل الإعلام العالمية في الفترة السابقة.

واضاف المصدر ان ريهانا لم تكن تعرف ايضا ان والدها مصاب ب​فيروس كورونا​.

الجدير ذكره ان رونالد فينتي والد ريهانا، كان اثنى مؤخرا على إبنته لإهتمامها به أثناء فترة مرضه، ومعاناته مع فيروس كورونا، وأكد أن إبنته ساعدته بشراء جهاز تنفس صناعي، وأرسلته إلى منزله.

وقال: "كانت إبنتي تطمئن على كل يوم.. إعتقدت أنني سأموت وأنا أحارب الفيروس.. لأكون صادقاً يجب أن أقول، أحبك كثيراً يا روبين".

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