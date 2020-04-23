تراند اليوم : بعد حنين حسام .. ريهام سعيد : سما المصري لحد دلوقتي بتعمل اللي هي عايزاه

علقت الإعلامية ريهام سعيد على واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”: “طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟”.

كانت النيابة واجهت الطالبة حنين حسام بما نسب إليها من اتهامات وما ضُبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، صباح الثلاثاء، من إلقاء القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.

وأمر النائب العام بالتحقيق مع حنين حسام، فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.