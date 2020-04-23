"إغلب السقا" على MBC... هكذا اقنع صادق الصباح احمد السقا بتقديمه



يُسدل النجم المصري أحمد السقا، الستارة اليوم عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجه "إغلب السقا" الذي يصوّر في مجمّع بلاتيا – ساحل علما لبنان.



وتندرج فكرة العمل ضمن فورمات عالمي Beat your host، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو وإنتاج شركة "الصبّاح إخوان" وقد تعرض التصوير للإيقاف اكثر من مرة بسبب حالة التعبئة العامة، خصوصاً أنه يضم جمهوراً داخل الستوديو.

وقد استضاف السقا ثلاثين نجماً من مصر، لبنان وسوريا ضمن فقرات تطغى عليها الأجواء التنافسية والحماسية، ما سيعكس فرحًا وتسلية على المشاهدين في بيوتهم خلال شهر رمضان الكريم.



المنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة، والحريص على استمرارية لبنان في إنتاج وتصدير البرامج الضخمة، اكد ان تعاونه مع السقا مستمر، وأن هذا الأخير لا يحبذ تقديم مسلسل كل سنة، ما افسح المجال لظهوره في البرنامج هذا الموسم.

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وقال الصباح في مقابلة مع برنامج " يحدث في مصر" عبر محطة MBC مصر إن السقا تردد في البداية، وعندما شاهد الفورمات الأجنبية تحمّس.

يذكر أن "إغلب السقا" سيعرض على كافة قنوات MBC طيلة شهر رمضان المبارك.