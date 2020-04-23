ريهام حجاج تعلق على أزمة خالد النبوي: شكرا على أقوى دعاية



اكدت الفنانة ريهام حجاج أت الضجة المثارة حول رفض النجم خالد النبوي لتصدرها بوستر مسلسلهما الجديد "لما كنا صغيرين" أقوى دعاية للمسلسل.



وكتبت ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي على موقع انستقرام: بعد كل الهري اللي حصل احب أشكركم علي حسن تعاونكم لتحقيق اقوي دعايا لمسلسلنا لما كنا صغيرين ".



وكشفت عن موعد عرض المسلسل قائلة: ما فاضلش غير اننا نتقابل بكره الساعه ٩ ونص علي دي ام سي و١٠ ونص علي قناه الحياه كل سنه وأنتو بألف خير وصحه وستر وسعادة ورمضان كريم على الأمة العربية.



يذكر أن الأزمة اندلعت فور طرح بوسترات للمسلسل تتصدرها ريهام حجاج باعتبارها تقدم أول بطولة مطلقة لها بموسم دراما رمضان 2020، وأكدت الشركة المنتجة انها من تصميم القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق البث في موسم رمضان 2020، وشن عدد كبير من جمهور خالد النبوي هجوما على الفنانة الشابة كما وجهوا له انتقادا مباشرا بعدما وافق على التقليل من مكانته، ما استدعى إصدار بيان عاجل من النبوي اكد خلاله انه ابلغ المنتج انه غير راض وهدد بالاعتزال.

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وبالفعل استجاب المنتج أحمد عبد العاطي لبيان النبوي وقام بإصدار بوستر جديد رسمي وظهر النبوي وحميدة في مقدمة البوستر وهما يجلسان على كرسي، ومن خلفهما باقي الأبطال، وتتوسطهم الفنانة ريهام حجاج، كما تم إصدار بوسترات خاصة لخالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين.

ولكن البوستر الجديد لم ينهي الأزمة فقد أصدرت فضائية الحياة المصرية بيانا عاجلا لنفي تسببها في أزمة بوسترات مسلسل "لما كنا صغيرين" مؤكدة أنها لم تضع تصميما خاصا يبرز الفنانة ريهام حجاج على حساب النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، ولكنها استلمت المواد الدعائية من الشركة المنتجة وقامت بنشرها كما وصلتها وهو ما يضع الشركة المنتجة في أزمة أمام نجوم المسلسل خاصة وأنها تبرأت بالأمس من هذه البوسترات وأصدرت بوستر جديد يضمن مكانة النبوي وحميدة.