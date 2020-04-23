فيديو: نوال الزغبي: أنا مطلقة رسمية وهذه حقيقة علاقتي بوائل كفوري



أكدت الفنانة نوال الزغبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج وائل الإبراشي، أنها تلتزم منزلها منذ شهرين، وأنها خرجت مرة واحدة فقط إلى الستوديو لتضع صوتها على شارة مسلسل " سلطانة المعز".



وأشارت نوال أن العزل المنزلي ضروري لمنع العدوى وانتشار المرض مضيفة :"السجن المنزلي أفضل من سجن المستشفى".



وعن تفاصيل حياتها في الحجر المنزلي، قالت :"ممنوع أن أرى أحدا أو يزورني أحد، خاصة بعد أن توفي الكثيرون بسبب كورونا، خصوصاً في المناطق الشعبية والأسواق.".



وقالت إنها تحجر أولادها في المنزل خوفًا عليهم، وإنه علينا أن نتحمل شهرين لكي تعود الحياة الطبيعية.

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وكشفت نوال عن روتينها في العزل المنزلي، قائلة :"أقوم بتحضير الإفطار يوميًا، وأفضل القراءة، وأعمل على إنهاء الألبوم الخاص بي على التلفون، كما أتسلى مع أولادي وأحرص على الاطمئنان على أهلي يوميًا".

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ودعت للوقوف بشكل قوي أمام فيروس كورونا، متوقعة لبلدها لبنان الخروج من أزمة كورونا قريبًا لأنهم يتبعون إجراءات الحظر بشكل قوي، مطالبة الدولة بتقديم المساعدات للمواطنين، وأن تقف بجانبهم حتى تمر أزمة كورونا، لأن الحجر المنزلي يعطل عمل الكثيرين.

وعن العنف الممارس ضد المرأة خلال فترة الحجر المنزلي، أكدت الفنانة اللبنانية أن حالات العنف ضد المرأة زادت كثيرًا بعد ظهور فيروس كورونا مشيرة إلى أن بقاء الناس في المنازل قد زاد العنف، مشددة على أنها تعترض على ذلك بشكل كبير.

كما تحدثت نوال عن تفاصيل طلاقها من زوجها إيلي ديب بعد انفصال دام 12 عامًا، قائلة :"أنا مطلقة رسميًا".



وقالت إن الحكم صدر في لبنان وإنه توقف سابقاً لأنه أرسل إلى الفاتيكان.



وأشارت نوال إلى أن طلاقها وما تبعه من مشاكل أثر على عملها في البداية وأهلكها كثيرًا، لذا قررت رفض الزواج مرة ثانية، معقبة:" اللي يجرب الزواج مرة كفاية". وقالت إن ولديها بلغا الثامنة عشر من عمرهما، وإنهما يغاران إذا أقدم أحد في العمل على الحديث معها، وأنهما لن يتقبلا ان تتزوج ثانية.



وعن علاقتها بالفنان وائل كفوري، أكدت نوال الزغبي أنه تجمعهما معزة وصداقة منذ زمن ولا يوجد علاقة بينهما، وقالت :"أنا أتغزل في وائل كفوري وهو يتغزل في ولكن بعيدًا عن أية علاقة".