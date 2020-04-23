ريتشارد غير يرزق بمولوده الثالث وهو في السبعين من عمره



استقبل النجم الأميركي ​ريتشارد غير​ الذي سيبلغ 71 عاماُ في 31 اغسطس المقبل مولوده الثالث من زوجته الصحافية والناشطة الإسبانية ​أليخاندرا سيلفا​ البالغة من العمر 37 عاما هو ابنهما الثاني بعد طفل رزقا به قبل سنتين. ولدى غير ابن في العشرين من عمره من زوجته السابقة الممثلة الأميركية ​كاري لويل​. Advertisements إقرئي أيضًا: بمناسبة عيدها الـ94 سيصدمك ما كشفته الملكة إليزابيث عن لوك تتويجها! صورة: كايلي جينر بدون ماكياج في لوك صادم ووزن زائد

وتزوج غير بـ سيلفا عام 2018 بعد قصة حب دامت ثلاثة أعوام، وقال غير عقب زواجهما: "أنا أسعد إنسان في الكون... أنا متزوج من امرأة جميلة وذكية وحساسة ومستعدة لمساعدة الناس والمرح والصبر وقادرة على الصفح. إنها طاهية رائعة وتصنع أفضل السلطات في العالم!".

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