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انتشرت صور لنجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، التقطت لها في شوارع مدينة لوس أنجلوس بدون مكياج، في لوك صادم، حيث بدت مختلفة تماما، ولا تشبه الصور التي تنشرها عبر السوشيال ميديا.
وظهرت كايلي في الصورة بشعر مشعث ومن دون ماكياج وهي وتبتسم لكاميرا مرتدية ملابس كاجوال.
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صورة: كايلي جينر بدون ماكياج في لوك صادم ووزن زائد
وقد علق البعض على زيادة وزن كايلي التي بدت واضحة في الصورة.
وتحمل كايلي جينر، التي تبلغ من العمر 22 عاما، لقب المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار، بسبب تحقيقها لمبيعات هائلة من خلال ماركتها العالمية المتخصصة في التجميل. ويتابعها على حسابها على "إنستغرام" 171 مليون متابع، لتتفوق على شقيقتها كيم كاردشيان، صاحبة 166 مليون متابع.
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