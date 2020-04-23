سيرين عبد النور تستضيف نانسي عجرم وتختبر خيانة زوجها لها

تستقبل الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ في اول حلقات برنامجها الرمضاني " سهرانين معاكم في البيت" الذي تقدمه مع زميلها أحمد فهمي على شاشة MBC الفنانة نانسي عجرم، في مقابلة ستكون بمثابة افتتاحية للبرنامج الذي سيمتد طوال أيام الشهر الفضيل، على أن تستقبل خلاله أهم نجوم الغناء والتمثيل.



سيرين التي خرج مسلسلها " دانتيل" من السباق الدرامي في رمضان، لن تغيب عن جمهورها، وستكون حاضرة يوميا ببرنامج يجمع بين الالعاب والمسابقات والحوار الفني.



من جهة ثانية، نشرت سيرين فيديو على خاصية ستوري على اتستغرام، وهي تقود السيارة لتفاجىء بزوجها ​فريد رحمة​ وهو يركض على جانب الطريق وعبّرت عن صدمتها بسبب رغبة زوجها في ممارسة الرياضة رغم قرار التعبئة العامة.



وأوقفت سيارتها للإيقاع به ودعته للصعود معها في السيارة إلا أنه لم يقبل.

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وحين دقق زوجها أكثر اكتشف أن زوجته هي التي تقود السيارة وقال لها:"شو كبسة؟"، لترد عليه ممازحة:"فينا نتعرف؟" فعلّق على زوجته:"أنا متزوج" فتابعت سيرين سيرها قائلة: "برافو عليك عم بجربك".



يذكر ان سيرين كثفت من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تظهر اكثر برفقة عائلتها.

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