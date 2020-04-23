فيديو: سمية الخشاب تفضح حقيقة مقالب فيفي عبده



تسببت استضافة فيفي عبده للفنانة سمية الخشاب في برنامج «خلي بالك من فيفي» المذاع عبر فضائية MBC مصر، في زيادة الشكوك حول الاتفاق المسبق على المقالب، اذا بدت ردة فعل سمية مصطنعة ومتفق عليها سلفا.

فقد تعرضت سمية لسلسلة من المواقف المرعبة منذ بداية الحلقة بعكس ضحية الحلقة الأولى الفنانة "زينة" ولكن ردود أفعال سمية على كل المقالب جاءت أقرب إلى الضحك وعدم تصديق ما يحدث، وكررت أكثر من مرة مقولة "في حاجة غلط".

وواجهت سمية الخشاب فقرة مس الجن التي تقدمها ممثلة تجسد دور خادمة فيفي عبده، بردة فعل متماسكة جدا، حيث قامت باحتضانها وطلبت فوطة، لتضعها في فمها حتى لا تقوم بالضغط على لسانها.

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ومع نهاية المقالب دخلت سمية في هستريا ضحك كبيرة، قائلة: انتو خطفتوني.. كدة يا فيفي بتهزري.. أنا اتبهدلت يا فيفي"، كما جلست فيفي وسمية على الأرض وقاموا بالغناء سويا، ثم أحضرت فيفي عبده طبلة لـ"سمية" التي قامت بغناء أغنية "إنساي" للنجم المغربي سعد لمجرد.

برنامج "خلي بالك من فيفي" يُذاع عبر قناتي "mbc مصر" و"mbc 5" وتقدمه فيفي عبده وزينب عيد، وهو عبارة عن برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عددًا من الفنانين في مصر والوطن العربي.