نهى نبيل تفضح محالس الفاشينستات الخاصة: هذا ما يحصل فيها

كشفت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "سناب شات"، الكثير عن طبيعة علاقة الفاشنيستات ببعضهن البعض، مؤكدة انهن يكرهن بعضهن البعض، ومجمل احاديثهن عبارة عن استغابة لزميلاتهن.



وقالت نهى نبيل في الفيديو إن إحدى شهيرات مواقع التواصل فاشنيستا أنشأت مجموعة عبر واتساب، وإنها شخصيا لا تحب بطبيعتها هذه المجموعات، وتتجنب المشاركة فيها بشكل مكثف.



وأكدت ان ما تفعله المشاركات في المجموعات هو الإساءة لزميلاتهن من شهيرات مواقع التواصل، اللواتي لا يتواجدن ضمن المجموعة، ويتحدثن طوال الوقت عنهن بشكل سلبي، مؤكدة أن الأمر يتعدى ذلك حيث إنهن في واقع الحياة يدعين حبهن لهن، ويستقبلنهن بالأحضان.

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