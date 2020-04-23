زكي فطين عبد الوهاب يروي تفاصيل نجاته من الموت

اكد الفنان المصري زكي عبد الوهاب ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد من المخرج المعروف فطين عبد الوهاب انه نجا من الموت بأعجوبة.

وكتب عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: انا تعبت قوى امبارح وجارى انقذنى .. دخلت انام على ١٢ وصحيت مفزوع .. دايخ ومش قادر اخد نفسى .. ضغطى كان ٧٢ على ٤٢ والنبض كان ١٠١ فى الدقيقه .. حسيت انى هموت .. تانى مره احس كده بعد ٢٨ يناير ٢٠١١ واحنا على كوبرى الجلاء فى طريقنا لميدان التحرير .. الحمد لله ان جارى كان صاحى وجابلى دوا من الاجزخانه يرفع الضغط .. فى النهايه .. الصحه الصحه الصحه وملعون ابو الفلوس. وكان زكي الذي يمر بوضع نفسي سيء، قد شكا عن تعرضه للإفلاس بعد منعه من المشاركة في أي عمل فني بسبب انخفاض مناعته وقال: انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه "مريم ابو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور اقرب للسخريه اخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى اضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تانى للفلس والخنقه .. ملعون ابو المرض . Advertisements إقرئي أيضًا: أطباق تحلية ومأكولات شهية من النجمات شاهدوا ايتن عامر قبل الشهرة.. هل أجرت عمليات تجميل؟

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