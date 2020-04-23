فن ومشاهير

أطباق تحلية ومأكولات شهية من النجمات

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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جولة جديدة على أطباق الحلويات والمأكولات الشهية التي حضرتها النجمات العرب في منازلهن خاصة في الفترة الأخيرة من الحجر المنزلي:

هذه أشهى الأطباق والحلويات من النجمات:

 

 

 

 

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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Apr 22, 2020 at 4:51am PDT

النجمة نسرين طافش نشرت مؤخراً فيديو على حسابها في انستقرام وهي تحضر طبق السجق الحلبي السبايسي.

 

 

 

 

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A post shared by Rawan Bin Hussain روان بن حسين (@rawan) on Apr 21, 2020 at 8:31am PDT

المدونة روان بن حسين حضرت حلويات عيش السرايا من خلال فيديو نشرته على انستقرام.

 

 

 

 

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Apr 16, 2020 at 6:56am PDT

كما ان النجمة سيرين عبد النور نشرت فيديو على انستقرام برفقة ابنتها تالا وهما تحضران معمول العيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on Apr 20, 2020 at 5:59am PDT

النجمة يارا حضرت طبق البرغل مع البندورة الصحي ونصحت جمهورها باختيار الأطباق الصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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