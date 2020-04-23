أطباق تحلية ومأكولات شهية من النجمات

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جولة جديدة على أطباق الحلويات والمأكولات الشهية التي حضرتها النجمات العرب في منازلهن خاصة في الفترة الأخيرة من الحجر المنزلي:
هذه أشهى الأطباق والحلويات من النجمات:
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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Apr 22, 2020 at 4:51am PDT
النجمة نسرين طافش نشرت مؤخراً فيديو على حسابها في انستقرام وهي تحضر طبق السجق الحلبي السبايسي.
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A post shared by Rawan Bin Hussain روان بن حسين (@rawan) on Apr 21, 2020 at 8:31am PDT
المدونة روان بن حسين حضرت حلويات عيش السرايا من خلال فيديو نشرته على انستقرام.
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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on Apr 16, 2020 at 6:56am PDT
كما ان النجمة سيرين عبد النور نشرت فيديو على انستقرام برفقة ابنتها تالا وهما تحضران معمول العيد.
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طبخة اليوم الصحيّة مع👩🍳"يارا" هيّي: مين بيعرفها🙄 وشو بتسمّوها بكلّ بلد عندكم اكتبولي بحبّ أعرف😍 بس بليز اسمعوا تعبيري وكلماتي للأكل كيف😹مهضومين قال🤦♀️👯♀️ #طبخة_اليوم #خليك_بالبيت #اكل_صحي #يارا_لوفرز #دبي #يارا Food of the Day👩🍳😍 #love #cooking #stayhome #staysafe #healthyfood #healthylifestyle #dubai #uae #Yaralb_lovers #YaraView this post on Instagram
طبخة اليوم الصحيّة مع👩🍳"يارا" هيّي: مين بيعرفها🙄 وشو بتسمّوها بكلّ بلد عندكم اكتبولي بحبّ أعرف😍 بس بليز اسمعوا تعبيري وكلماتي للأكل كيف😹مهضومين قال🤦♀️👯♀️ #طبخة_اليوم #خليك_بالبيت #اكل_صحي #يارا_لوفرز #دبي #يارا Food of the Day👩🍳😍 #love #cooking #stayhome #staysafe #healthyfood #healthylifestyle #dubai #uae #Yaralb_lovers #Yara
on Apr 20, 2020 at 5:59am PDTView this post on Instagram
طبخة اليوم الصحيّة مع👩🍳"يارا" هيّي: مين بيعرفها🙄 وشو بتسمّوها بكلّ بلد عندكم اكتبولي بحبّ أعرف😍 بس بليز اسمعوا تعبيري وكلماتي للأكل كيف😹مهضومين قال🤦♀️👯♀️ #طبخة_اليوم #خليك_بالبيت #اكل_صحي #يارا_لوفرز #دبي #يارا Food of the Day👩🍳😍 #love #cooking #stayhome #staysafe #healthyfood #healthylifestyle #dubai #uae #Yaralb_lovers #Yara
النجمة يارا حضرت طبق البرغل مع البندورة الصحي ونصحت جمهورها باختيار الأطباق الصحية.
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