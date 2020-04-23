سرقة منزل الفنانة فريدة سيف النصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر، عن سرقة منزلها ومنزل نجلها، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”.

فريدة سيف النصر، قالت في تدوينتها: “الحمد لله.. تم سرقة بيتي وبيت ابني، أنا في التصوير وهو قضى 4 أيام عند أهل زوجته، الظاهر كنا متراقبين، جاري رفع البصمات، حسبنا الله”.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة فريدة سيف النصر تصور حاليا مسلسل “ولاد أمبابة”، مع سمير غانم وسعد الصغير من إخراج ممدوح زكي.

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وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، قد أثارت مؤخرا قلق جمهورها ومتابعيها بعد نشرها فيديو لوجهها وهو متورم ودعت جمهورها للدعاء لها مؤكدة أنها فوجئت بهذا الانتفاخ ولا تعلم سببه وذلك رغم خضوعها لأشعة للكشف عن أسبابه مؤكدة أنها تتناول العديد من الأدوية حتى تعود لطبيعتها وتعود لتصوير مشاهدها في مسلسل “ولاد إمبابة”.

ونفت فريدة كل ما تردد عن إصابتها بالسرطان، وكشفت تفاصيل ما حدث لها، في تصريحات صحفية، بقولها إنها فور إصابتها بخراجات في أسنانها وصف لها أحد الأطباء أدوية عديدة كان يخلطها ببعضها البعض ويعطيها جرعات مكثفة منها كي تعود إلى طبيعتها في أقل فترة ممكنة من أجل استكمال التصوير ولكن نتج عن تلك الجرعات المكثفة نوع من أنواع الحساسية في الجلد تسببت لها في التورم الشديد.

وأضافت أنها تعرضت لاستغلال من قبل طبيب آخر، شخص حالتها الصحية بطريقة خاطئة، حيث أشار إلى تعرضها للدغة حشرة وإصابتها بنوع من أنواع الحساسية عن طريقها، وبالتالي أعطاها أدوية لا تتناسب مع حالتها الجسمانية مما أصابها بالتعب مجددا.