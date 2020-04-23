أميركا: على الصين إغلاق الأسواق التي تصدر الفيروسات للعالم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser في يوم الأرض.. بومبيو يدعو الصين لإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية التي خرج منها كورونا للعالم

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