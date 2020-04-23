تراند اليوم : خمسة إمواه .. أسماء جلال تتحول لفيفي عبده علي تيك توك

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.

وظهرت أسماء وهي تحاول تقليد فيفي عبده بجمله “يعني ايه اتعادلت مع ساعه الرمل مش فاهمة حاجه خالص”.

وتشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل “لعبة النسيان” مع النجمة دينا الشربيى، والمقررعرضه في شهر رمضان هذا العام.

“لعبة النسيان” مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى، والعمل بطولة بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد، وتدور أحداثه حول رقية التي تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل “حكايات بنات” وذلك بعد انتهائها من الرابع