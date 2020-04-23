تراند اليوم : ننشر مواعيد عرض مسلسل جمع سالم للفنانة زينة -تفاصيل

الفنانة زينة في سباق دراما شهر رمضان 2020 من خلال مسلسلها “جمع سالم” مع عدد من النجوم.

ومن المقرر عرضه عبر هذه القنوات:

‏- قناة النهار.‏

– عرض أول الساعة 8:30 مساءً

– إعادة أولى الساعة 1:30 صباحًا

– إعادة ثانية الساعة 6:00 صباحًا

– إعادة ثالثة 4:05 عصرًا

– قناة النهار دراما

– عرض أول الساعة 9:30 مساءً

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– إعادة أولى الساعة 7:30 صباحًا

– إعادة ثانية الساعة 4:30 عصرًا

‏- القاهرة والناس.‏

جاري الإعلان بعد قليل

‏- صدى البلد.‏

جاري الإعلان بعد قليل

‏- قناة ‏SBC ‎ السعودية.‏

جاري الإعلان بعد قليل

سيتم إضافة وتحديث باقي المواعيد فور إعلانها

يناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل “جمع سالم” من بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا‎.‎