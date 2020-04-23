تراند اليوم : محمد عبده يتصدر “الترند” بحفلة أون لاين بالشورت – إتفرج

تفاعل عدد كبير من جمهور الفنان السعودي محمد عبده، معه خلال ظهوره بأمسية غنائية بثها من منزله على حساب “انستجرام” الخاص بوزارة الثقافة السعودية.

وتصدر محمد عبده الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك النشطاء عدة صور ومقاطع فيديو لأول أمسية للفنان في منزله.

وكان أبرز مالفت أنظار الجمهور، ملابسه التي لم يعتادوا عليها، فقد ظهر يرتدي قميصاً وشورت.

كما رصد المشاهدون منظراً غريباً لفتاة خلف محمد عبده، وحاولوا معرفة هويتها، دون جدوى، فقد حاولت الاختباء قدر المستطاع.

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وتحدث محمد عبده خلال الفيديو عن أكثر ما يضايقه بأزمة كورونا هو خوفه من فقدان عزيز دون أن يستطيع توديعه أو حضور جنازته.