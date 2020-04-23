تراند اليوم : أصالة تقوم بهذا الفعل لأول مرة منذ ولادتها -شاهد

اعترفت الفنانة السورية أصالة نصري، بأنها قرأت القرآن الكريم كاملا لأول مرة في حياتها، خلال فترة الحجر الصحي.

وقالت أصالة: “اليوم متأثرة كثيراً، لأني أنجزت ختم القرآن لأول مرة بحياتي كلها، من يوم ولادتي لأول مرة أعمل ختمة قرآن تقريباً”.

يذكر أن أصالة أعلنت أنها ستحيي حفلا غنائيا احتفالاً بشهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منزلها نظرا للغياب التام للحفلات والمهرجانات في هذه الفترة.

وكانت الفنانة السورية كشفت عن أنها استفادت من العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت عبر خاصة “الستوريز” على موقع “إنستغرام”، أنها استغلت أزمة “كورونا” في الجلوس في المنزل على مدار اليوم لكي تفكر في حياتها بشكل آخر، موضحة أنها حاليا تصنع أحلى ذكريات مع أبنائها لكي تقترب منهم بصورة أكبر.