نجمة “سكر زيادة” تدخل الى المستشفى بصورة عاجلة

تعرضت الممثلة المصرية ​هالة فاخر لوعكة صحيّة اثناء تواجدها في بيروت لتصوير مسلسل “سكر زيادة”.

ونُقلت “فاخر” بصورة عاجلة الى المستشفى، حيث خضعت ​ لعملية جراحية في القلب.

حالة هالة فاخر في تحسن مستمر ومن المتوقع ان تستكمل تصوير باقي مشاهدها في المسلسل قريباً جداً.

وينتظر الجمهور العربي عرض مسلسل “سكر زيادة” الكوميدي وهو من انتاج شركة صادق الصبّاح ومن تأليف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف أمثال: أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، باسم مغنية، أمل بوشوشة وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني حول أربع سيدات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف على امتداد أيام الشهر الفضيل.