خاص- فادي حرب يدق هذا الباب لأول مرة، من ساعده؟

Apr 23, 2020
اتخذ الفنان فادي حرب من حملة “خليك بالبيت”، التي كانت الاعلامية باتريسيا هاشم السباقة بإطلاقها للتوعية حول مخاطر فيروس كورونا، شعاراً ليطرح أغنيتين جديدتين دفعة واحدة مستعملاً نفس عنوان المبادرة.
فادي استوحى الأغنيتين “خلّك بالبيت” و “خليك بالبيت”، من الحالة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا، الذي فتك بالعالم مخلفاً مئات الآلاف من الوفيات والإصابات.
أول أغنية بعنوان “خليك بالبيت” باللهجة اللبنانية وهي من كلمات مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، توزيع داني سعد. ويقول مطلعها: (ما بدي تخسرني ولا بدي إخسرك/ مسموح تهجرني هالمرة وإهجرك/بعرف شو عم تحسّ متلك أنا حسيت/هالمرة لازم بس ما نقول آه يا ريت).
اما الأغنية الثانية بعنوان “خلّك بالبيت” قدمها فادي حرب لأول مرة باللهجة الخليجية وهي من كلمات مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، توزيع داني سعد. ويقول مطلعها: (خلك خلك يصعب عليّ فرقاك/ يلي القلب يهواك/غايب تراني هالوقت/تأرجع وألقاك)
على طريقته الخاصة، أحب “حرب” أن يقدم رسالة مختلفة، لتشجيع الناس على البقاء في منازلهم، وذلك من خلال الاغنيتين، الاولى “خليك بالبيت” باللهجة اللبنانية والثانية “خلّك بالبيت” باللهجة الخليجية مستعيناً بالشاعر المرهف مازن ضاهر، والملحن المبدع صانع الهيتات فضل سليمان الذي صاغ لحناً جميلاً وبسيطاً في آن. كما أدى فادي العملين بإحساس مميز وبصوت عذب قريب من القلب، مشكلاً مع مازن وفضل تريو رائع بعملين مميزين.
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