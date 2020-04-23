قائمة ضيوف «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي في رمضان

تقدم قناة "القاهرة والناس" موسمًا جديدًا من برنامج "شيخ الحارة" في موسم رمضان المقرر انطلاقه غدًا تحت مسمى جديد وهو "شيخ الحارة والجريئة"، وتقدم المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي أولى تجارها الإعلامية بعدما استعانت بها إدارة القناة بدلًا من بسمة وهبة التي قدمت البرنامج في سنوات الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتستعرض " قامئة ضيوف البرنامج خلال شهر رمضان حيث ستشهد حلقاته تنوعًا في الضيوف بين الفن والسياسة والرياضة وسيتم مواجهتهم بالعديد من المواقف والأزمات التي مروا بها لاول مرة.

ويأتي علي رأس قائمة الضيوف كل من حارس مرمس منتخب مصر السابق عصام الحضري في أولي حلقات البرنامج مساء اليوم، كما تستضيف إيناس الدغيدي كل من الفنان محي إسماعيل والمنتج احمد السبكي والاعلامية إنجي علي والفنانة سهير رمزي وصفية العمري وإدوارد وتامر هجرس وفريدة سيف النصر وعبدالباسط حمودة ومطرب المهرجانات حسن شاكوش.

يُشار إلى أن إيناس الدغيدي لا زالت تصور الحلقات الأخيرة من البرنامج وهي من طالبت بتغيير أسمه "من شيخ الحارة" إلى "شيخ الحارة والجريئة".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

بسمة وهبة تنشر صورة مع حسن شاكوش وتتحدث عن عمل جديد يجمعها

بسمة وهبة بالحجاب من أمام الكعبة