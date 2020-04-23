تاجيل عرض فيلم venom 2 بسب كورونا

اعلنت شركة سوني بيكتشرز، عن تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم Venom للنجم العالمي توم هاردي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم.

وكشفت سوني ان الموعد الجديد لطرح الفيلم هو 25 يوليو 2021، بعدما كان من المقرر طرحه في الثاني من شهر اكتوبر المقبل.

وكان الجزء الاول لفيلم Venom طرح في 2018، ومن اخراج اندي سيركس وشارك في بطولته وودي هارلسون.

Venom فيلم أكشن رعب وخيال علمى وهو أحد أهم الصفقات التى أجريت مؤخرا بين مارفل وسونى، ومن المنتظر أن يتم عرضه فى أكتوبر 2018، ويشارك فى بطولة الفيلم توم هاردى، جينى سليت، ميشيل فايفر، وريز أحمد وهو من إخراج روبن فليشر.

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Venom هى شخصية خيالية شريرة ظهرت للمرة الأولى عام 1984، وكانت عبارة عن قصص مصورة من إنتاج شركة مارفيل.

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