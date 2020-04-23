أحمد حلمي يشارك في مبادرة إنستجرام الرمضانية الخيرية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلق إنستجرام مبادرته الرمضانية "إنستا_الخير" للعام الثاني على التوالي ودعا الجميع حول العالم إلى التواصل ونشر أفعال الخير والمحبة عبر منصته الإلكترونية.

وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سيضطر الكثيرون إلى قضاء شهر رمضان بعيداً عن أحبائهم، لذلك يوفر لهم إنستجرام وسيلة مبتكرة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيع بعضهم البعض ومشاركة المودة والعطاء.

ويُعدّ رمضان من أهم المناسبات على إنستجرام فقد استخدمت كلمة "رمضان" أكثر من 16 مليون مرة على المنصة في عام 2019 وحده.

وهذا العام، شهد إنستجرام مشاركة الجميع استعداداتهم الرمضانية حيث سجّل 4 ملايين إشارة لـ"رمضان" خلال الشهر الماضي فقط.

وتعليقاً عن مبادرة #إنستا_الخير، قالت ندى عنان، رئيسة الشئون الإعلامية في إنستجرام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشير بياناتنا إلى أن شهر رمضان هو الفترة الأمثل التي يرغب خلالها المستخدمون بالتعبير عن مشاعرهم عبر إنستجرام ومشاركة لحظات المودة والعطاء وأفعال الخير.

وقد لاحظنا زيادة لافتة في استخدام مفردات كلمة (الخير) في الفترة التي سبقت الشهر الفضيل بنسبة 40%، الأمر الذي شكّل مصدر إلهام لمبادرة #إنستا_الخير التي عادت إلى منصتنا الإلكترونية للسنة الثانية على التوالي.

ونودّ أن ندعو الجميع لاستخدام منصة إنستجرام لمشاركة أعمال الخير والعطاء والمساهمات والمبادرات اللطيفة من خلال تفعيل #إنستا_الخير." فيما يلي مجموعة مبادرات أطلقها إنستجرام بمناسبة حلول الشهر الفضيل:

دعوة الجميع في كل أنحاء العالم لمشاركة أفعال الخير والعطاء وحتى أبسط المبادرات خلال الشهر الفضيل وتشجيع الآخرين على نشر المحبة من خلال وسم #إنستا_الخير وانضم إلى مبادرة #إنستا_الخير النجم المصري أحمد الذي سيشارك متابعيه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام. وعن اختياره سفيرًا لمبادرة #إنستا_الخير للعالم العربي، قال الفنان المصري أحمد حلمي : "تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء.

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وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان ".

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