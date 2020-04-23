خلاف بين فهرية إيفجن وشقيقة بوراك أوزجيفيت

أشار تقرير لموقع صحيفة Sabah التركية إلى أن النجمة فهرية إيفجن قامت مؤخراً بحذف متابعة شقيقة زوجها بوراك أوزجيفيت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن سبب إقدامها على ذلك ما زال غير معروف وأن هذا أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات في أوساط المتابعين.

وأضاف أن ذلك قد يكون رداً على ما قامت به الشقيقة في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها أحمد دنيز والد طفلتها أسيليا، إذ قررت الانفصال عن الأسرة وإلغاء متابعتها لكل أفرادها. وتابع أنها عانت من حالة نفسية صعبة.

ولفت الأنظار إلى أن الممثلة التركية لم تقم بدعوة الأخيرة إلى حفل عيد الميلاد الافتراضي الذي أقامته لابنها الوحيد كاران، وأن هذا حدث رغم محاولة الممثل الشهير عقد المصالحة بينهما وهو ما رفضته الزوجة.

واعتبر الموقع أن بوراك ما زال عالقاً بين امرأتين فيما تم تناقل معلومات تفيد بأن فهرية طلبت منه عدم لقاء شقيقته.

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ويشار إلى أن النجمين قررا الاحتفال بيوم ميلاد ابنهما الوحيد بطريقة افتراضية وذلك مراعاة لقواعد الحجر المنزلي التي فرضت في تركيا كإجراء وقائي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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