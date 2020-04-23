بسمة وهبة تدافع عن علاقات ياسمين صبري ودرّة

خلال برنامجها "كل يوم" الذي تقدمه على قناة ONE، انتقدت الإعلامية بسمة وهبة تصرفات وأحكام بعض الأشخاص على مواقع التوصل الاجتماعي وانتقاداتهم المستمرة للمشاهير ووصفت ذلك بالتنمر.

وقالت إن المشاهير بشر يشعرون ويتأذون من الانتقادات التي توّجه لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصّت بالذكر بعض التعليقات على زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وارتباط درة برجل الأعمال هاني سعد.

وقالت إن ياسمين صبري ليست في حاجة لعمل خطة للزواج من أي رجل، فهي تتمتع بالجمال والشهرة والثقافة التي تجعل أي رجل يُعجب بها.

وطلبت بسمة أن يتوقف الجمهور والصحافيون عن تتبع الفنانة درّة ورجل الأعمال هاني سعد، معتبرةً ذلك تنمراً عليهما.

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وأكدت أن علاقة الفنانتين العاطفية هي شيء خاص بهما، ولا يحق لأي أحد أن يتحدث فيها أو يوجه لهما أي انتقادات، فهما بشر يتأذيان من هذا التنمر.

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