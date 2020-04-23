إبنة عمرو دياب تتحدى الملل بالتزحلق على الحبال

نشرت كنزي، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو أظهر كيفية تمضيتها أوقات فراغها.

وظهرت فيه وهي تختبر تجربة التزحلق على الحبال وفي البدء واجهت صعوبة في ذلك، إذ لم تتمكن من تحريك الحبل قبل أن تواصل الأمر بعد ذلك بنجاح غير تام.

ولفتت الأنظار بإطلالتها، فارتدت سروالاً وكنزة قصيرين. وتعليقاً على الفيديو كتبت: "استمتع بموهبتي الفاشلة بالتزحلق على الحبل"، محققة أكثر من 18 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق شعورها بالملل بسبب الحجر المنزلي من خلال تعليقها على صورة نشرتها على الحساب نفسها.

كما أحدثت ضجة بفيديو نشرته وظهرت فيه برفقة شقيقتها جانا وهما ترقصان في منزلهما على أنغام إحدى الأغنيات. وفاجأت الأخيرة الجميع بإحضار زجاجة عصير من الثلاجة وبفتحها أمام الكاميرا وسكب ما فيها على رأسها قبل أن تنفجر وشقيقتها بالضحك. ‏

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ويشار إلى أنها شاركت والدها للمرة الأولى في ألبوم "سهران" من خلال أغنية باللغة الإنكليزية عنوانها "جميلة" وهي من كلمات شادي نور وألحانها مع بلال سرور.

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