هنا الزاهد تفاجئ الجميع بتقليد سهير البابلي في "بكيزة وزغلول"

أشعلت الفنانة المصرية هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسجيلها فيديو جديداً على حسابها على "تيك توك". وقامت من خلاله بتقليد الفنانة القديرة سهير البابلي أثناء أداء الأخيرة دورها في مشهد من فيلم "بكيزة وزغلول".

ولاقت بذلك إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين، إذ شاهد المقطع أكثر من مليون و11 ألفاً منهم في ساعات قليلة.

ويشار إلى أنها تلفت الأنظار مؤخراً بفيديوهاتها وكان آخرها ذلك الذي نشرته عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" وظهر فيه زوجها الفنان أحمد فهمي وهو يتناول الفسيخ والرنجة مع البصل في حديقة المنزل بطريقة طبيعية جداً وعفوية. وهو ما أثار اهتمام الكثير من معجبيهما على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات.

ويذكر أن هنا تغيب هذا العام عن الدراما الرمضانية بعدما حققت نجاحاً العام الماضي بمشاركتها وزوجها في "الواد سيد الشحات". وفي المقابل تخوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى من خلال برنامج "هزر فزر".

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