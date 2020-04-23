شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "فلانتينو" لـ عادل إمام على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة dmc، مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل امام، خلال أيام شهر رمضان، عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.





ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعى، حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.