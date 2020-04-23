شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تسجيل إسعاد يونس وشيماء سيف تتر " فرح عديلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة إسعاد يونس من تسجيل أغنية تتر مسلسلها الإذاعى الكوميدى "فرح عديلة"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل على راديو النيل، ويغنى مع إسعاد أغنية التتر الفنانة شيماء سيف ويوسف عثمان، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات أحمد سرور، وألحان وتوزيع أحمد نادر.

مسلسل "فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس، بيومى فؤاد، شيماء سيف، وبدرية طلبة، ويوسف عثمان، وحجاج عبد العظيم تأليف إسلام صالحين وإخراج آية حمزة ومن المقرر إذاعته فى تمام الساعة ٤.٣٠ مساءً، عبر قنوات راديو النيل.

Advertisements

على جانب آخر حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأحد الماضي، ‏ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "في يوم عيد ميلادي أخدت منكم يا أحبابي وأصحابي ‏نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم.

‏وبيومى فؤاد يشارك فى مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل ‏نخبه من النجوم ابرزهم؛ حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور‏، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل وغيرهم من النجوم.