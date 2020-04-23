شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة dmc، عن موعد عرض مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان خلال شهر رمضان، والذى يذاع عقب الإفطار فى الـ 7:45 مساء على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الـ 2 بعد منتصف الليل.





وانتهى محمد رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس"، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل عدة أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان قال الفنان أحمد زاهر، إنه يقوم بدور فتحى شقيق محمد رمضان في مسلسل البرنس، وهناك مشاكل ضخمة طوال المسلسل بينهما، مشيرا إلى أن الشخصية في مضمونها جيدة للغاية والمسلسل نفسه سيكون مفاجأة، مشيرا إلى أن المسلسل مكتوب بشكل رائع، وكل شخصية تتحدث بطريقة مختلفة وأداء، وأن محمد سامي هو من أفضل المخرجين الذى يركزون فى تفاصيل أداء كل ممثل وهو عبقرى فى تلك النقطة.