شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرة أشعر بالحزن بعد إنتهائى من عمل..رسالة مؤلف "الإختيار" للشهيد المنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المؤلف باهر دويدار مؤلف مسلسل "الإختيار"، للنجم أمير كرارة، والمقرر بدء عرضه بعد ساعات بالتزامن مع حلول أول شهر رمضان الكريم، رسالة إلى الشهيد البطل أحمد المنسي بطل مسلسله الجديد، عبر "دويدار" من خلال الرسالة عن الفترة التى عاشها من خلال كتابته للمسلسل، وجاء فى رسالته الآتى:

"رسالة إلى الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى الذى تشرفت بمعرفته رغم أنى حرمت شرف لقاءه :الأخ العزيز أحمد منسى، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التى امتدت لأحد عشر شهرًا..عرفتك فيها و لم تعرفنى ... وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة... رغم أننى لم أعش معك فيها و لو للحظة واحدة..و لعلها يا سيدى تكون المرة الأولى التى أشعر فيها بمثل هذا الحزن لإنتهائى من عمل ما..حالة من ألم الفراق الغير مفهوم، وحالة من الفراغ الذى يبحث عمن يملؤه جعلتنى اخيراً اتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب... وإرتباط اغرب ..و فقد لا يجد ما يعوضه.

وتابع دويدار فى رسالته للشهيد المنسى :"شكرا يا سيدى على كل ما علمتنى إياه خلال تلك الرحلة القصيرة ... وإن كانت تلك عادتك دائما مع كل من تعرف او تصادف فى الحياة ... و كأن رسالتك فى الحياة ان تغير كل مكان او إنسان تصادفه الى الأفضل، شكرا على هؤلاء الرجال الرائعين الذين عرفتنى عليهم خلال رحلتى فى البحث عنك ... الشهداء منهم و الأحياء ... من التقيت منهم و من لم أتشرف بلقاءه ... فأمثالك لا يدلون الا على من يتشرف المرء بمعرفته.

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شكرا على معنى الإخلاص الذى جسدته امامى طوال تلك الرحلة حتى اصبح مرادفا لاسمك و ملمحًا من ملامح وجهك المضئ، شكرا على هذا الخليط الغريب من المشاعر الذى صاحبنى طوال تلك الرحلة ... شكرا على الدموع و الابتسامات و الضحكات..شكرا على الفخر والإعجاب ... وشكرا على الحزن والألم و الغضب.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يعرض طوال شهر رمضان على قناة ON ، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.