شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "بالباقى لبان" من مسلسل "رجالة البيت" لأحمد فهمى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجى"، الأغنية الدعائية لمسلسل "رجالة البيت" ، للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، وهو من أبرز المسلسلات الكوميدية فى شهر رمضان، وتحمل الأغنية اسم "بالباقى لبان"، وهى من كلمات أكرم حسني ألحان بلال سرور.

ويعرض مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى على 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على CBC الساعة 6.30 مساء ويعاد الساعة 12.15 صباحاً و3.30 عصراً، وعلى قناة DMC يعرض الساعة الساعة 12 صباحاً ويعاد الساعة 6.15 صباحاً، ويعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء.

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مسلسل "رجالة البيت" يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.